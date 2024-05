Un settimo posto internazionale per Filippo Guiducci al Brixia Meeting

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 27 maggio 2024)dell’Alga Atletica Arezzo merita applausi al, una delle più importanti gare internazionali giovanili. L’aretino, nato nel 2007 e accompagnato dal tecnico Paolo Tenti, ha gareggiato alla trentanovesima edizione della manifestazione di Bressanone con i colori della rappresentativa regionale toscana ed è riuscito a centrare un ottimonel salto in lungo. La prestazione di 6.82 metri ha permesso adi siglare il suo nuovo record personale e, considerando la presenza anche di avversari stranieri, di assestarsi al quintotra gli italiani, piazzandosi così tra i migliori dell’atletica leggera tricolore nella categoria Allievi. Il salto in lungo ha nuovamente visto brillare anche Anna Visibelli del 1993 che, in unregionale andato in scena ad Arezzo, ha vinto la gara tra gli Assoluti con 6.