Un posto al sole - trama 27 maggio 2024 | Alberto aggredisce Niko

(Di lunedì 27 maggio 2024)Poggi subirà l'ira diPalladini ad Unal, come racconta ladi lunedì 27. L'uomo ha intercettato casualmente una conversazione tra Rosa e suo figlio Manuel e ha saputo che Clara ha intenzione di convolare a nozze con Eduardo Sabbiese e di entrare con lui in un programma di protezione., terrorizzato al pensiero di non poter più vedere il piccolo Federico, e furioso per non essere stato informato dalla Curcio, si scaglierà contro. Palladini, in particolare, accuserà il socio di avergli nascosto una notizia così importante e i due avranno un durissimo scontro. Intanto, Rosa, consapevole di aver commesso un errore molto grave, informerà Clara dell'accaduto. La Picariello, in particolare, racconterà alla sua amica che, a causa di una sua imperdonabile disattenzione,ha appreso che lei e suo fratello si sposeranno presto.