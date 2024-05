Un Posto al Sole anticipazioni oggi 27 maggio | Alberto furioso

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cari telespettatori, preparatevi per un’altra emozionante puntata di Unal, in onda il 272024 su Rai3. Le prossime vicende dei nostri amati personaggi promettono di essere intense e ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà. Unaldal 3 al 7 giugno: Rossella si arrende Unal27: la furia diNel nuovo episodio,Palladini scopre che Clara ha intenzione di entrare nel programma di protezione testimoni insieme al loro figlio Federico. Questa notizia lo sconvolge profondamente, poiché significherebbe non poter vedere suo figlio per un lungo periodo. La rabbia diesplode, e il suo primo bersaglio è Niko, colpevole, secondo lui, di aver permesso a Clara di prendere questa decisione senza consultarlo.