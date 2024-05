Un piano di interventi per valorizzazione e fruizione del castello di Poppi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Undiper dar seguito al processo dideldei Conti Guidi di. Lo storico maniero resterà centrale nel programma 2024-2029 della lista “nel Cuore” in sostegno a Carlo Toni come candidato a sindaco e, in quest’ottica, sono state previste una serie di azioni che si sommeranno ai 495.000 euro già investiti nell’ultimo quinquennio per ambiti quali l’illuminazione esterna, i percorsi intorno alle mura, il rinforzo statico dei ballatoi lignei della corte interna e il ripristino del riscaldamento a pavimento nel salone delle feste. Questo progetto di sviluppo dovrà trovare ora ulteriore seguito con un programma volto al pieno abbattimento delle barriere architettoniche con finanziamento già ottenuto per circa 200.

