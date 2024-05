Un odio che resterà per generazioni | Crosetto e l' errore imperdonabile di Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Guidosuona l'allarme per. Gli ultimi raid a Rafah stanno scatenando una nuova ondata di critiche allo Stato ebraico, con il ministro della Difesa, intervistato da Sky Tg24, che analizza così l'attuale scenario: “La situazione è sempre più difficile da gestire. Ho l'impressione che con questa sceltastia seminando, stia radicando unche coinvolgerà i suoi figli e i suoi nipoti. Avremmo preferito una scelta diversa, pur comprendendo e condividendo le ragioni della reazione all'attacco vergognoso di Hamas. Ma Hamas è una cosa e il popolo palestinese un'altra,avrebbe dovuto discernere e fare una scelta più coraggiosa dal punto di vista democratico del diritto internazionale. Qualunque elemento di destabilizzazione ulteriore di una zona già sull'orlo di un abisso diventa rilevante, non solo per Rafah o per Gaza ma per tutto il Medio Oriente.