Un nuovo parco in via del Mezzetta Avrà presto una fattoria didattica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unda vivere, più grande, più alberato, con più giochi per bambini e nuovi vialetti pedonali, una palestra all’aperto, area pic nic euna nuova. È il giardino delrinnovato, grande area verde della zona di Coverciano che è stata sottoposta a interventi di riqualificazione per quasi mezzo milione di euro. Il progetto ha previsto più di un centinaio di nuovi alberi e un’ampia area dedicata a cespugli ed erbacee, nuovi giochi inclusivi, nuovi vialetti ciclopedonali modello ‘strade bianche’ e aree ristoro e riposo. La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri alla presenza dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio e del presidente del quartiere Michele Pierguidi, insieme a una passeggiata fino a San Salvi organizzata dalla compagnia teatrale Chille della balanza.

