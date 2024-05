Un muro di droni contro Mosca Ecco il progetto dei Paesi nordici

(Di lunedì 27 maggio 2024) “di”. Così è stato definito dai ministri di Finlandia, Norvegia, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania ilche è stato discusso negli scorsi giorni riguardante un sistema coordinato dilungo i confini con la Russia per favorire la difesa militare, prevenire il contrabbando e contrastare l’hybrid warfare moscovita. Durante gli scorsi anni, tutti e sei isi sono trovati in prima linea nell’affrontare i cosiddetti attacchi ibridi (misure non militari che tendono ad avere un elemento di negabilità) da parte della Russia, attacchi che hanno assunto forme diverse, dalla manipolazione dei flussi migratori allo spostamento unilaterale dei confini marittimi. “Si tratta di una novità assoluta – undiche si estende dalla Norvegia alla Polonia – e l’obiettivo è quello di utilizzare ie altre tecnologie per proteggere i nostri confinile provocazioni diostili”, ha dichiarato la ministra degli Interni lituana Agn? Bilotait?, mentre la sua omologa finlandese Mari Rantanen ha commentato che ildel “di” potrebbe aiutare a difendere i 1.

