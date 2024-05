Un missile dalla Nord Corea paura in Giappone

La Corea del Nord ha test ato il lancio di un missile balistico tattico, nel quale è stato introdotto un nuovo sistema di navigazione autonomo, nel Mar Orientale. Il leader Nord Corea no Kim Jong Un ha assistito al test . Kim, riferisce l'agenzia di stampa governativa Kcna, ha espresso "grande ... liberoquotidiano

La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone: Lo riferiscono le forze armate di Seul, nel resoconto della Yonhap. I Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud non hanno fornito ulteriori dettagli poiché l'analisi è attualmente in corso. ... quotidiano