Un invito alle donne ad accettare il proprio corpo dopo il parto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Niente filtri deformanti, nessu ritocco strategico. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram Federica Pellegrini si mostra così come è, con l’addome in vista. A cinque mesi dalla nascita della sua prima figlia Matilde, la ex campionessa si riavvicina alla sua shape naturale. Chiarendo subito un messaggio molto importante: ragazze, non abbiate fretta. Federica Pellegrini: «Il pancione? Bello, ma ora voglio riprendermi il mio» X Federica Pellegrini, per una volta va “piano piano” A marzo aveva parlato apertamente della crisi post partum e dei sentimenti che travolgono le neo mamme, sfatando il mito della maternità come approdo alla felicità assoluta.

Ucraina e armi Nato contro la Russia, Lituania: "Vanno usate come vuole Kiev" - Ucraina e armi Nato contro la Russia, Lituania: "Vanno usate come vuole Kiev" - Il ministro degli Esteri: 'Vanno usate come vuole Kiev. E' così che si previene l'escalation, così si ferma Mosca' ... adnkronos

Guerra in Ucraina, record del drone di Kiev: 1.800 km per colpire radar russo. Lituania: le armi vanno usate come vuole Kiev - Guerra in Ucraina, record del drone di Kiev: 1.800 km per colpire radar russo. Lituania: le armi vanno usate come vuole Kiev - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 27 maggio. Kharkhiv, raid russo con bombe Kab su megastore. Zelensky: «All'interno almeno 200 persone» ... ilgazzettino

Uomini e Donne adesso parla Mario, confessione su Roberta: “Devo dirlo” - Uomini e donne adesso parla Mario, confessione su Roberta: “Devo dirlo” - Mario Cusitore ha raccontato tutta la verità su Roberta Di Padua, l'ex corteggiatore di Ida Platano "ha vuotato il sacco" ... abruzzo.cityrumors