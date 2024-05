Un falso imprenditore in manette | con 4 600 cellulari gonfiava le visualizzazioni degli influencer durante le dirette social

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un uomo cinese ha costruito una sua “azienda” in un modo davvero curioso. Utilizzava 4.600per gonfiare ledelle, a cui chiedeva un piccolo contributo in denaro. Peccato che di trattasse di un metodo illegale. Wang (questo il nome dell’uomo) ha iniziato questo business nel 2022, promettendo ai suoi clienti di guadagnare in modo proficuo grazie a lui. Aveva 4.600con cui interagiva, commentava e visualizzava con i profili diche erano suoi clienti, facendo raggiungere loro grandi cifre. Nel mentre, lui si intascava quasi 3 milioni di yuan, ovvero 400mila euro, ogni 3 mesi. Solo un ostacolo ha fermato Wang dal diventare milionario, il suo metodo purtroppo per lui è illegale e le forze dell’ordine, una volta scoperto, l’hanno arrestato.

Attraverso 4.600 cellulari un uomo , residente in una provincia della regione della Cina orientale, faceva lievitare le visualizzazioni e le interazioni dei contenuti live-stream dei propri clienti. Ora è stato condannato per aver eseguito "operazioni commerciali illegali".Continua a leggere fanpage

Cinese Arrestato: Gonfiava i Numeri degli Influencer sui Social con 4.600 Cellulari - Cinese Arrestato: Gonfiava i Numeri degli Influencer sui Social con 4.600 cellulari - Con oltre 4.600 cellulari a sua disposizione, garantiva visualizzazioni e interazioni sui contenuti dei suoi clienti, facendo schizzare i loro numeri sui social, ma infrangendo le leggi cinesi. Mentre ... abruzzo24ore.tv

Usava 4.600 cellulari per gonfiare le visualizzazioni di influencer e streamer: cinese in manette. Il tariffario per crescere sui social - Usava 4.600 cellulari per gonfiare le visualizzazioni di influencer e streamer: cinese in manette. Il tariffario per crescere sui social - Un uomo ha trovato un modo alquanto curioso per gonfiare le visualizzazioni delle dirette social e guadagnare: con l'aiuto di quasi 5 mila smartphone ha dato vita, nel 2022, ... leggo

Gonfiava le visualizzazioni degli streamer con 4600 cellulari: la truffa che ha fatto finire in carcere un uomo in Cina - Gonfiava le visualizzazioni degli streamer con 4600 cellulari: la truffa che ha fatto finire in carcere un uomo in Cina - Attraverso 4.600 cellulari un uomo, residente in una provincia della regione della Cina orientale, faceva lievitare le visualizzazioni e le interazioni ... fanpage