(Di lunedì 27 maggio 2024) Prende il via il programma “100. Se non c’è lo facciamo”, realizzato dal Comune insieme a Impresa sociale Con i Bambini. L’obiettivo è sostenere e accompagnare alla realizzazione cento iniziative che vedano protagonisti idi Milano, in qualità sia di promotori sia di destinatari delle progettualità. “100” si rivolge, infatti, a gruppi anche informali di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, residenti o attivi a Milano, che abbiano un’idea da realizzare, stimolando in loro spirito di iniziativa e autonomia. Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti caratterizzati da povertà educativa. Si potranno presentare proposte fino al 23 giugno, informa l’assessorato alle Politicheli guidato da Martina Riva (nella foto).

Un bando per i giovani: "Tirate fuori 100 idee" - Un bando per i giovani: "Tirate fuori 100 idee" - Il Comune di Milano e Impresa sociale Con i Bambini lanciano il programma "100 idee" per supportare progetti ideati da giovani milanesi tra i 14 e i 18 anni, con focus sui contesti a rischio. Mentor, ... ilgiorno

Sacro Cuore, idee giovani in gara. Premiato il Progetto Scuola Impresa - Sacro Cuore, idee giovani in gara. Premiato il Progetto Scuola Impresa - La classe II B si è aggiudicata il primo posto del il Progetto Scuola Impresa che ha visto impegnate in questo anno le classi della Scuola Media del Sacro Cuore, in collaborazione con Sira Group e con ... ilrestodelcarlino

Santa Maria la Carità - In centinaia in piazza per 'Ritorno al Futuro': il grande evento dedicato ai giovani - Santa Maria la Carità - In centinaia in piazza per 'Ritorno al Futuro': il grande evento dedicato ai giovani - Giosuè D’Amora, candidato sindaco della lista M273: «Votate consapevolmente, non per famiglia, ma per i contenuti e i programmi che ritenete migliori per il futuro della nostra città» ... stabiachannel