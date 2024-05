Un anno fa l' omicidio di Giulia Tramontano in Aula parla Impagnatiello | Sono cambiato

È il giorno di Alessandro Impagnatiello , il giovane imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , la 29enne incinta uccisa a Senago (Milano). Oggi Impagnatiello parlerà... leggo

AGI - Cade nel giorno dell'anniversario dell'omicidio l'ottava udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello , il barman 30enne imputato dell'omicidio pluriaggravato di Giulia Tramontano , uccisa mentre era in stato di gravidanza. Secondo il calendario stilato dalla Corte di assise di Milano ... agi

Giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi Impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - Giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - Oggi impagnatiello parlerà in aula al processo, a un anno esatto dalla morte di Giulia, uccisa il 27 maggio del 2023. Il processo (senza telecamere) si tiene davanti alla Corte d'assise di Milano: ... leggo

Un anno fa l'omicidio di Giulia: oggi in Aula parla Impagnatiello. "Dopo il delitto cercava i risultati di Atalanta-Inter" - Un anno fa l'omicidio di Giulia: oggi in Aula parla impagnatiello. "Dopo il delitto cercava i risultati di Atalanta-Inter" - Un anno fa esatto veniva uccisa la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza. In giornata l'interrogatorio del killer, reo confesso dell'omicidio, il barista Alessandro impagnatiello ... msn

Impagnatiello parla in aula: "Sono un uomo diverso, dirò tutta la verità" - impagnatiello parla in aula: "Sono un uomo diverso, dirò tutta la verità" - E' il giorno dell'interrogatorio di Alessandro impagnatiello al processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, assassinata dal compagno esattamente un anno fa e mentre era incinta al settimo mese. “Ho ... rainews