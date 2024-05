Un anno fa l' omicidio di Giulia in Aula parla Impagnatiello | Sono cambiato

Un anno fa esatto veniva uccisa la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza. In giornata l'interrogatorio del killer, reo confesso del l'omicidio , il barista Alessandro Impagnatiello ilgiornale

Giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi Impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - Giulia Tramontano, un anno dalla morte: oggi impagnatiello parlerà in aula. «Dovrà spiegare perché l'ha uccisa» - Oggi impagnatiello parlerà in aula al processo, a un anno esatto dalla morte di Giulia, uccisa il 27 maggio del 2023. Il processo (senza telecamere) si tiene davanti alla Corte d'assise di Milano: ... leggo

Processo Tramontano: Impagnatiello interrogato in aula a un anno dall'omicidio di Giulia - Processo Tramontano: impagnatiello interrogato in aula a un anno dall'omicidio di Giulia - Alessandro impagnatiello è arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Milano alle 8.30. Oggi, 27 maggio, deve rispondere alle domande dei giudici al processo dove è imputato di aver ucciso la ... tg.la7

Impagnatiello parla in aula: "Sono un uomo diverso, dirò tutta la verità" - impagnatiello parla in aula: "Sono un uomo diverso, dirò tutta la verità" - E' il giorno dell'interrogatorio di Alessandro impagnatiello al processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, assassinata dal compagno esattamente un anno fa e mentre era incinta al settimo mese. “Ho ... rainews