Un anno dopo Senago ricorda Giulia Tramontano la famiglia | “Ci manca in modo indescrivibile”

(Di lunedì 27 maggio 2024) A undall'omicidio di, oggi 27 maggio tutta Italia la. Aè stata installata la panchina rossa nel parco di via Pacinotti-via Padova in ricordo della 29enne. .

Senago (Milano) – "Un anno fa nella nostra Senago venivano brutalmente strappati alla vita Giulia e il suo piccolo Thiago . La nostra comunità è stata duramente colpita da questa tragica vicenda e fin da subito si è stretta per portare il proprio affetto e solidarietà alla famiglia Tramontano. Le ... ilgiorno

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Come può il tempo scorre re così velocemente, lasciandoci di te i tuoi ricordi, il tuo sorriso, la tua voce... il tuo essere sempre presente nelle nostre giornate. Oggi, dopo un anno , il tempo scorre veloce senza lasciarci un po' di pace. Giorni in cui, anche solo ... liberoquotidiano

Impagnatiello: «Ho ucciso Giulia, ma il veleno era solo per farla abortire». Dal caffè ai finti messaggi. Il castello di bugie del killer - Impagnatiello: «Ho ucciso Giulia, ma il veleno era solo per farla abortire». Dal caffè ai finti messaggi. Il castello di bugie del killer - Lucido, con una risposta ad ogni domanda nonostante le stridenti contraddizioni con gli esiti di accertamenti scientifici e istruttori. Alessandro Impagnatiello ha parlato per circa cinque ore senza.. leggo

A Senago, la fiaccolata per Giulia Tramontano a un anno dalla sua morte