Un altro fondo per i chip made in China La mossa di Pechino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il nome non è proprio il massimo dell’originalità, Big Fund. Ma la stazza, quella sì, fa un certo effetto. In piena guerra deie a pochi giorni dalla nuova bordata di dazi arrivata dagli Stati Uniti, la Cina getta altra benzina sul fuoco nello scontro per la supremazia tecnologica. Come? Lanciando unstatale da 344 miliardi di yuan, pari a circa 47,5 miliardi di dollari. Un’iniziativa, secondo il National Enterprise Credit Information Publicity System, che ha lo scopo di rilanciare lo sviluppo dell’industria dei micro, tra le primarie aree di scontro con gli Usa nell’aspra competizione della leadership tecnologica. Uno delle principali settori di investimento delriguarderà le attrezzature per la produzione di, dato il blocco imposto dagli Stati Uniti che coinvolge anche il colosso indiscusso del settore, il gruppo olandese Asml.

L'azienda di Elon Musk ha ottenuto una seconda autorizzazione dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per proseguire con la sperimentazione umana del suo impianto cerebrale repubblica

