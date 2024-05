Un affare di famiglia | le foto in coppia o con i figli sul red carpet di Cannes 2024

La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde dopo aver salutato ed essersi intrattenuta in una breve conversazione col Ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha chiesto ai numerosi foto reporter presenti all'incontro di ... liberoquotidiano

Cinquanta foto grafie, scelte dall’artista tra gli album di famiglia . Scatti in cui lei stessa si inserisce con un intervento digitale accanto alla madre con il proprio autoritratto, diventandone quasi un angelo custode e una testimone attraverso le epoche. Oggi il Mufoco inaugura la mostra ... ilgiorno

Emma festeggia i suoi 40 anni, "ubriaca di amore e non solo": le foto su Instagram - Emma festeggia i suoi 40 anni, "ubriaca di amore e non solo": le foto su Instagram - Emma Marrone ha festeggiato lo scorso 25 maggio i suoi primi quarant'anni. Lo ha fatto circondata dall'affetto della famiglia e delle persone più care, raccontando poi il tutto sui suoi canali social ... r101

Heidi e Leni Klum nelle foto di famiglia di Flavio Briatore, assieme per il Gran Prix di Monaco - Heidi e Leni Klum nelle foto di famiglia di Flavio Briatore, assieme per il Gran Prix di Monaco - L'ex compagna dell'imprenditore e la figlia lo hanno raggiunto a Monte Carlo dove ha passato la giornata assieme a Elisabetta Gregoraci e a Nathan Falco ... fanpage

Flavio Briatore ama la famiglia allargata: riunisce tutte le ex con i figli e posta su Instagram un “Family Selfie” - Flavio Briatore ama la famiglia allargata: riunisce tutte le ex con i figli e posta su Instagram un “Family Selfie” - Per il Gran Premio di Monaco, Heidi Klum e sua figlia Leni hanno raggiunto Flavio Briatore, la showgirl e Nathan Falco: ecco il "Family Selfie" ... ilfattoquotidiano