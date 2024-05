Ultim’ora SKY | Conte al Napoli avvocati a lavoro per chiudere la trattativa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 27 maggio 2024)e Antoniosempre più vicini: intesa di massima raggiunta, glilavorano per limare gli ultimi dettagli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, ile Antoniocontinuano ad avvicinarsi per la prossima stagione. Le parti hanno trovato un’intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale, ma restano ancora alcuni dettagli contrattuali e formali da definire.alCome riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, “l’accordo totale andrà ancora strutturato su una serie di dettagli contrattuali e formali. Tra Antonioe ilrestano dunque solamente una serie di dettagli che richiederanno alcuni giorni per la quadratura finale”. Tra gli aspetti da definire, vi sono questioni come i diritti d’immagine e eventuali penali.