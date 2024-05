Ultime Notizie Roma del 27-05-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in primo piano proseguono gli attacchi russi dopo il bombardamento di un centro commerciale a carkit che ha fatto decine di vittime ma gli ucraini provano a rispondere con un incursione di droni nelle zone occupate intanto la tensione sale in particolare sul Baltico Dov’è lestonia è accusato Mosca di avere modificato la posizione di alcune Boe che delineano i confini marittimi dopo le polemiche su stoltenberg che aveva ipotizzato che potesse colpire la Russia sul suo territorio con armi fornite dalla NATO e non solo per difesa la Lituania ha lanciato un allarme secondo il quale la Russia sarebbe organizzando attentati nei paesi nato in Italia 40 morti e decine di feriti il bilancio dell’attacco israeliano ad una tendopoli di rifugiati arrapa La maggior parte dei morti sono da nei bambini molti sono stati bruciati vivi raccontargli a dire a citando Fonti uccisi anche due comandanti di Amazon secondo il Qatar è il Rider potrebbe ostacolare i colloqui per i negoziati intanto la Casa Bianca sta raccogliendo maggiori informazioni sul Raid al campo profughi Amazon anche una pelle per nel mondo marziale.