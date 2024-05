Ultime Notizie Roma del 27-05-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a un anno esatto dalla morte di Giulia Tramontano Alessandro impagnatiello arrivato in aula e si dice pronta a rispondere per la prima volta le domande della procuratrice aggiunta Letizia mannella e del PM le penne gatto dopo la confessione davanti agli inquirenti di dichiarazioni spontanee nella prima udienza del processo l’imputato si appresta davanti alla Corte d’Assise di Milano a raccontare come perché ha ucciso la sua compagna incinta di loro figlio Thiago un appuntamento non solo emotivamente impegnativo per lei barman e la famiglia della 29enne Ma che anche un pezzo processuale può decidere di rintanarsi in bugie non ricordo addirittura museo pure può rendere una confezione piena lucida che farebbe allontanare l’ipotesi di una richiesta di perizia psichiatrica come linea difensiva l’uomo che ha ucciso Giulia con 37 coltellate il trentenne spavaldo che per veleno per topi ammoniaca la donna che stava per renderlo padre l’imputato che assiste a pochi passi al processo uscire dalla gabbia per rispondere alle accuse di omicidio aggravato e occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza per cui rischia l’ergastolo andiamo ora l’estro l’Arabia Saudita ha condannato nei termini più forti continui massacri di Civili indifesi nella striscia di Gaza da parte delle forze italiane in una nota Il Ministero degli Esteri di Riad ha denunciato l’ultimo Raid di Israele su un campo per sfollati a tale Sultan alla fame e apprezzo il suo rifiuto categorico dalle continue pareti viola da parte delle forze di occupazione israeliane di tutte le risoluzioni leggi e norme internazionali umanitarie via da quindi esortato la comunità internazionale intervenire immediatamente per fermare i massacri commessi dalle forze e limitare l’aggravarsi della catastrofe Umanitaria senza precedenti che sta vivendo il popolo palestinese fratello colpire i nostri obiettivi da parte degli americani significa in 1 guerra mondiale o ministro degli Esteri anche di un paese come la Polonia Dovrebbe capirlo lo scrive sui social Dimmi il numero 2 del consiglio di sicurezza di Mosca sono distribuiti un po’ ovunque gli automobilisti li odiano cominciare da pleximan stiamo parlando degli autovelox ogni comune è ci si affida Ma sotto la voce installato per garantire la sicurezza stradale negli anni lo strumento è stato dettato Dai contrariati come macchina da soldi questo perché alcuni autovelox si trovano in posti improbabili e il cumulo delle multe per me è una voce sicura nel bilancio dei comuni ovviamente pochi casi eclatanti non possono in alcun modo velocimetro uno dei pochi rimedi funzionante la riduzione velocità Semmai andrebbero Regolati e prima ancora contati Quanti sono difficile stabilirlo con esattezza considerando il fatto che non esiste un ufficiale si parla di 11.