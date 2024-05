UFFICIALE Panchina Milan tutto fatto per Paulo Fonseca | sarà lui il post Pioli Tutti i dettagli del contratto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 27 maggio 2024)prenderà ilo didalla prossima stagione: la data dell’annuncio e… Adesso non ci sono più dubbi:il prossimo allenatore del. Dopo un lunghissimo periodo di casting e valutazioni la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso cheil portoghese a prendere in mano il timone di una barca che, al momento, naviga in acque poco tranquille, viste le continue proteste della Curva Sud (che evidentemente non sono state ascoltate). La carriera diparla di un inizio con il Porto, per poi approdare al Pacos Ferreira e al Braga. Dal 2016 al 2019, l’allenatore in questione si trasferisce, invece, in Ucraina allo Shaktar, dove vive la sua miglior avventura con una media di 2,37 punti per partita.