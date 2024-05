Udinese Pozzo | Rischiato la Serie B a momenti mi sono vergognato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giampaoloparla ai microfoni di Tv 12 in un’intervista in programma per la serata di oggi, a quasi ventiquattr’ore dal raggiungimento della salvezza dell’: “AbbiamolaB e io ho avuto paura. Stanotte ho dormito poco, siamo tornati alle 5,state ore di grande tensione. Quest’anno ci è capitato di tutto, il problema più grossostati gli infortuni degli attaccanti, tra cui Davis, che abbiamo avuto solo nelle ultime settimane, e che, guarda caso, ha segnato il gol salvezza. E’ andata bene, ci siamo salvati negli ultimi minuti del campionato, ma non mi congratulo né con la società né con me stesso. Anzi, ami“. Ora però sguardo al futuro: “Da oggi cominciamo a pianificare il futuro: parleremo con Cannavaro, decideremo anche le figure dirigenziali, la squadra non sarà rifondata ma migliorata con innesti dove serve.