Udinese-Napoli la Corte dei Conti indaga su incassi e beneficenza | ispezione negli uffici di Castel Volturno del club di De Laurentiis

Potrebbe essere il giorno decisivo per Julian Assange . l’Alta Corte di Londra è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di concedere al cofondatore di Wikileaks un nuovo ricorso contro la procedura di estradizione negli Usa, dove rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver diffuso ... ilfattoquotidiano

Udinese-Napoli, la Corte dei Conti indaga su incassi e beneficenza - Udinese-Napoli, la corte dei Conti indaga su incassi e beneficenza - Ispezioni dei carabinieri negli uffici di Fuorigrotta e di Castel Volturno della Società Sportiva Calcio Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura generale della corte dei Conti della Campania. ilnapolionline

Ucraina, armi Nato contro la Russia "Usa diranno di sì" - Ucraina, armi Nato contro la Russia "Usa diranno di sì" - Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera Charles Kupchan, esperto di politica estera del Council on Foreign Relations, docente universitario, ex consigliere di Obama per gli affari europei ... adnkronos

Castelfranco, accusato di traffico internazionale di droga: arrestato - Castelfranco, accusato di traffico internazionale di droga: arrestato - In tale contesto, i militari delle Fiamme Gialle, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno rintracciato il cittadino albanese e lo hanno arrestato, associandolo alla Casa Circondariale di ... tribunatreviso.gelocal