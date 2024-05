(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La società calcioci ha versato circama soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere ‘Progetto Azzurro – dalla Strada alla Scuola, in Campo perest’ mobilitando suoi esperti, medici e nutrizionista, in alcune scuole di Ponticelli. Inoltre ha sostenuto un piccolo torneo di calcio, e fornito zaini, sacche e abbiamo realizzato magliette con il logo del progetto, studiato dal loro ufficio grafico”. Lo ha detto Cesare Moreno, presidente dell’associazione Maestri di strada che si occupa dei ragazzi in disagio sociale e della dispersione scolastica tra gli adolescenti della periferia di. “Siamo stati felici di questa donazione, non tanto per l’entità, ma per il sostegno della società ai nostri progetti educativi.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - L'arte e la ricerca insieme in un'unica potente dimostrazione di solidarietà. I Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei e Pacinotti si sono uniti nell'organizzazione di SLAnci d'amore, uno spettacolo benefico a favore di Aisla e della Fondazione Un Passo per Te. La ... ilgiornaleditalia

(Adnkronos) – L'arte e la ricerca insieme in un'unica potente dimostrazione di solidarietà. I Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei e Pacinotti si sono uniti nell'organizzazione di SLAnci d'amore, uno spettacolo benefico a favore di Aisla e della Fondazione Un Passo per Te. La giornata del 24 maggio è ... webmagazine24

"La società calcio Napoli ci ha versato circa 10mila euro ma soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere 'Progetto Azzurro - dalla Strada alla Scuola, in Campo per Napoli est' mobilitando suoi esperti, medici e ... quotidiano

Udinese-Napoli: a 'Maestri di strada' donati 10mila euro - Udinese-Napoli: a 'Maestri di strada' donati 10mila euro - "La società calcio Napoli ci ha versato circa 10mila euro ma soprattutto ha partecipato, attivamente e senza oneri aggiuntivi, a sviluppare un progetto di educazione alla salute e benessere 'Progetto ... ansa

Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 38° giornata: ecco quali - Squalificati in Serie A 2023/2024 dopo la 38° giornata: ecco quali - Una giornata di squalifica per Zerbin del Monza, Mandragora della Fiorentina e Mina del Cagliari. Ammenda di 10mila euro per la Società Napoli ... calciomagazine

Nasconde oltre 100mila euro in valigia, fermato un uomo alla dogana con la Svizzera - Nasconde oltre 100mila euro in valigia, fermato un uomo alla dogana con la Svizzera - Oltre 100 mila euro in una valigia: è quello che cercava di portare in Italia dalla Svizzera un uomo a bordo di un treno Regio Express ... fanpage