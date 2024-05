Ucraina Salvini | Macron quando parla di guerra è un pericolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) "diè unper sé e per gli altri". Lo ha detto il vicepremier Matteo, a Napoli per una visita alla nuova stazione marittima del Molo Beverello a conclusione dei lavori di ristrutturazione. Interpellato sulla visita del presidente francese in Germania e di un "nuovo asse franco-tedesca",ha risposto: "A me interessa l'asse italiano. Le elezioni europee possono essere decisive per mandare più Italia in Europa e non per avere più burocrazia europea in Italia".