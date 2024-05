Ucraina | raid russi uccidono 7 persone e ne feriscono 15 nell' ultimo giorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Kiev, 27 mag. (Adnkronos) - Gli attacchidi ieri contro l'hanno ucciso settee ne hanno ferite almeno 15. Lo hanno riferito i funzionari regionali delle oblast colpite daidi Mosca.a regione di Kharkiv, un attacco aereo russo contro Bohuslavka, nel distretto di Izium, ha ucciso una donna, ha detto il governatore Oleh Syniehubov. Altre due donne, un uomo e due ragazzi di 13 e 9 anni sono rimasti feriti. Secondo il rapporto del governatore, una persona è stata uccisa e tre ferite in altre zone della regione.'oblast di Dnipropetrovsk , una donna di 69 anni è rimasta ferita in un attacco russo contro Nikopol, ha detto il governatore Serhii Lysak. Gli attacchicontro l'oblast di Donetsk hanno ucciso due civili ad Antonivka, uno a Krasnohorivka, uno a Chasiv Yar e uno a Siversk, ha detto il governatore Vadym Filashkin.

dopo la piazzata al Foro Italico , dopo aver fermato per 40 minuti gli Internazionali di tennis a Roma, ecco che gli attivisti di Ultima Generazione accusa no la polizia . "Ieri, durante la permanenza di oltre 6 ore presso il Commissariato di Prati a Roma, a seguito della partecipazione all'azione di ... liberoquotidiano

Raid Israele su area umanitaria a Rafah: almeno 40 morti - raid Israele su area umanitaria a Rafah: almeno 40 morti - Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi in diretta | Attacchi israeliani su Rafah dopo l'ordine di sospensione dell'Aja. Tajani: «L'Italia torna a finanziare l'Unrwa di Gaza» ... informazione

Guerra in Medio Oriente - Raid di Israele a sud di Gaza: «Decine di morti in un campo profughi» - Guerra in Medio Oriente - raid di Israele a sud di Gaza: «Decine di morti in un campo profughi» - I raid hanno preso di mira Jabaliya, nel nord della Striscia. Distrutte – ha aggiunto l’Idf – “infrastrutture terroristiche, siti di…) Leggi ... informazione

Tentato furto in casa del sindaco durante il comizio in piazza - Tentato furto in casa del sindaco durante il comizio in piazza - I malviventi hanno tentato il raid all'interno dell'abitazione del capo dell'esecutivo, nonché aspirante consigliere per i prossimi 5 anni di amministrazione, provando a mettere a segno un colpo ... casertanews