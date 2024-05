CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2024 14.40 gruppo che in cima al passo Rolle è transitato a 1’16” di ritardo nei confronti dei fuggitivi. 14.37 Giulio Pellizzari passa in testa anche in cima al Passo Rolle e rafforza la seconda posizione nella ... oasport

Il Gruppo San Donato e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali in Algeria (Cnas) hanno siglato un accordo di partnership nel campo dell' assistenza medica , come annunciato dalla radio di Stato algerina. L'accordo è stato firmato dal direttore generale della Cassa algerina Nadir Kouadria e ... ilgiornaleditalia

Ucraina, non solo armi per Kiev: una parte della Nato vuole accelerare - Ucraina, non solo armi per Kiev: una parte della nato vuole accelerare - Un gruppo di paesi della nato è pronto ad aumentare il sostegno all'Ucraina e ad agire direttamente sul suolo del paese in guerra con la Russia. A delineare la svolta nel conflitto è la Bild, che fa ... adnkronos

Inaugurato al Parco del Sorriso di Luvinate il dipinto realizzato dal Gruppo adolescenti di Fondazione Giacomo Ascoli - Inaugurato al Parco del Sorriso di Luvinate il dipinto realizzato dal gruppo adolescenti di Fondazione Giacomo Ascoli - Il dipinto che riproduce il suggestivo panorama dalla veranda del giardino d’inverno al 5° piano dell’Ospedale Del Ponte, dove i ragazzi si ritrovano, aspettano le visite, chiacchierano e giocano ... varese7press

Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della Nato in ordine sparso e in preda ai veti - Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della nato in ordine sparso e in preda ai veti - E va detto che tra i "difensivisti" - come potremmo definire questo gruppo - non mancano le differenze in termini ... è stato quello di fornire un assist alla propaganda russa. "La nato sta flirtando ... huffingtonpost