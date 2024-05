Ucraina Mosca | Uso delle armi Usa-Ue sul territorio russo? La Nato è in estasi militare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nei giorni scorsi era stato netto. Il 25 maggio in un’intervista all’Economist Jens Stoltenberg aveva invitato apertamente i membri dell’Alleanza atlantica a far cadere il divieto di usare lefornite all’per colpire obiettivi militari in Russia. Oggi il segretario dellaha ammorbidito i toni – dopo le proteste, tra gli altri, del governo italiano -, ma il messaggio resta identico. “Spetta agli Alleati decidere sulle restrizioni” all’usoconsegnate all’. Questa non è una decisione della, è una decisione presa dai singoli alleati”, che finora “hanno preso decisioni diverse”, ha detto Stoltenberg, in conferenza stampa a Sofia. “Il mio messaggio è che penso che sia giunto il momento di considerare alcunerestrizioni” all’usoda parte di Kiev, “perché l’ha diritto all’autodifesa” e, “secondo il diritto internazionale, questo include il diritto di colpire obiettivi militari legittimi al di fuori dell’”, ha sottolineato.

