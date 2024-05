Ucraina | ex consigliere Obama - ‘Usa consentirà utilizzo armi Nato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Washington, 27 mag. (Adnkronos) – “Credo che alla fine la Casa Bianca lascerà che l?usi leNato per colpire limitati, specifici obiettivi militari in territorio russo, come chiede il segretario dell?Alleanza, Jens Stoltenberg. È necessario per fermare la ritirata di Kiev: la direzione della guerra è cambiata in favore di Mosca. Mi pare improbabile la riconquista militare dei territori occupati dai soldati di Putin. Credo che per l?sia venuto il momento di rivedere la sua strategia, in collaborazione con gli alleati”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Charles Kupchan, esperto di politica estera del Council on Foreign Relations, docente universitario, exdiper gli affari europei negli anni da presidente.