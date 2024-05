Ucraina alcuni Paesi tolgono restrizioni ad uso armi contro territorio russo

«La Nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un’estasi militare ». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito delle parole del segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg , sull'uso da parte di Kiev dei missili forniti dai Paesi Nato per colpire la ... gazzettadelsud

Europee in Germania: occhi puntati sul partito di estrema sinistra Bsw, possibile antidoto all'Afd - Europee in Germania: occhi puntati sul partito di estrema sinistra Bsw, possibile antidoto all'Afd - "No, le armi non portano la pace, le armi portano più guerra e più ... Nel 2015 (il governo della Merkel, ndr) ha aperto il Paese e ha detto: 'Venite qui' e da allora non è successo nulla di ... it.euronews

Dietro Stoltenberg - Dietro Stoltenberg - Il dibattito sul consentire al regime di Kiev di colpire in territorio Russo con armi Nato non nasce dal nulla. Nasce principalmente da due cose: la situazione difficile sul campo, nonché la sconfitta ... osservatoriosullalegalita

Ucraina, Cacciari: “Usa e Ue Sonnambuli che ci hanno cacciato in questa sciagurata situazione, assolutamente incapaci di prendere decisioni” - Ucraina, Cacciari: “Usa e Ue Sonnambuli che ci hanno cacciato in questa sciagurata situazione, assolutamente incapaci di prendere decisioni” - (di Antonio Li Gobbi ) Ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni l’invito rivolto ai paesi NATO da parte Jens Stoltenberg di rimuovere le restrizioni che finora hanno imposto all’Ucraina in mer ... informazione