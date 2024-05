Ubriaca d’amore e non solo i 40 anni di Emma Marrone

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha soffiato su 40 candeline lo scorso 25 maggio, in una grande festa con parenti e amici organizzata dal fratello minore Checco, senza ovviamente mancare di postare le foto della serata sul suo profilo Instagram. 14610 e un giorno.e nonGrazie grazie grazie. Ha scritto la cantante salentina nella caption che accompagna il carosello di immagini. Nello stesso giornonon aveva mancato di ricordare il padre Rosario, scomparso nel settembre del 2022 per una leucemia, con un altro post. 14610 giorni di vita amore e di ‘che ca…o me ne frega’ Siamo qua ad amarci ancora… E ancora… Nonostante tutto. Si facciamo sta festa e facciamola bene! Grazie Mamma adorata. Grazie Checco mio dolcissimo… Grazie a tutti voi.