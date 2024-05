Tuttosport – Montero e Brambilla la Juve decide il futuro tra Primavera e Next Gen

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 17:38:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: TORINO – Se la scorsa estate la parola d’ordine a Vinovo era quella della continuità, quest’anno potrebbe invece andare in scena una rivoluzione. Massimoe Paolo, rispettivamente alla guida dellaGen e dellabianconera, sono entrambi in scadenza dopo aver prolungato l’anno scorso per una sola stagione. Si aprono così diversi scenari, con la possibilità che i destini dei due allenatori siano differenti e si separino da Vinovo. Questa settimana il tecnico dellaGen, che è riuscita a migliorare il 13° posto dello scorso anno, eliminata soltanto ai quarti dei playoff di Serie C dalla Carrarese, eguagliando così il risultato del 2020, dovrebbe incontrare la dirigenza bianconera: primo step il colloquio con Claudio Chiellini, ds della seconda squadra bianconera, e in seconda battuta con il dt dellantus, Cristiano Giuntoli.

