Tutto sull' attrice che interpreta Eleonora Sava in Skam Italia

taglio o non taglio ? È l’amletica domanda puntuale ad ogni cambio stagione, al primo rialzo di temperature. I tagli di capelli corti sono sempre una tentazione, specie se c’è il desiderio di un cambio di hairlook drastico. Quanto a ispirazioni, quest’estate non c’è che l’imbarazzo della scelta, ... iodonna

Vuole dare luce a chi non ne ha avuta, o ne ha avuta poca: le donne. «Il contributo femminile alla storia è stato oscurato e spesso il credito l’hanno preso gli uomini» dice Cristiana Dell’Anna, 38 anni, appassionata e determinata quando sostiene la necessità di una nuova narrativa,ancora ... iodonna

La nostra video intervista a Tosca D’Aquino, tra i protagonisti del film tv Tutto per mio figlio con Giuseppe Zeno e Antonio Pirozzi, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista a Tosca D’Aquino, tra i protagonisti del film tv Tutto per mio figlio nei panni di Carla. Giuseppe Zeno e ... spettacolo.eu