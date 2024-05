Tutti i tennisti che hanno vinto il Grande Slam nella storia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo il trionfo di Sinner agli Australian Open, prima prova dello, è tutto pronto per il secondo appuntamento dell'anno, quello sulla terra rossa del Roland Garros, cui faranno seguito Wimbledon e US Open. Che vuol dire anche ripartire alla caccia del, il sogno di ogni tennista. E visto che per conquistarlo serve vinceree quattro i tornei, ecco che l'unico ancora in corsa non può che essere il nostro Jannik Sinner, vincitore in Australia. Jannik Sinner Australian Open Andy Cheung/Getty ImagesIl fatto che non ci sia già più Djokovic, eliminato dal nostro campione in semifinale a Melbourne, è già una notizia, lui che è il re deglicon 24 successi in carriera e che aveva sfiorato l'obiettivo sia l'anno scorso (mancato per la sconfitta in finale a Wimbledon contro Alcaraz dopo averprima Australian Open e Roland Garros e poi gli US Open), sia nel 2021 (quando all'ultimo appuntamenti agli US Open perse in finale contro Medvedev dopo averi precedenti tre).