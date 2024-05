Tutti i record di Pogacar al Giro d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio- Il sipario suld'Italiaè calato da poco e l'impresa compiuta da Tadejè ancora viva. Lo sloveno ha fatto sua, praticamente senza appello, l'edizione 107 e lo ha fatto aggiornando diversi. Insomma, pienamente in stile. Le pagelle del: anche l’Italia può sorridere. Zero a chi criticadiIntanto, allargando la disamina ai 6 Grandi Giri ai quali il corridore dell'UAE Team Emirates ha partecipato fin dal suo approdo nel professionismo, datato 2019, si può constatare come siano arrivati altrettanti podi: per la precisioni 1 vittoria ald'Italia, 2 al Tour de France, con 2 secondi posti, e un terzo posto alla Vuelta. Tornando alle vicende del frescod'Italia, i giorni in maglia rosa sono stati 20, mantenendo quindi intatti gli en-plein di Costante Girardengo nel 1919, Alfredo Binda nel 1927, Eddy Merckx nel 1973 e Gianni Bugno nel 1990, con 6 successi totali (a Oropa, Perugia, Prati di Tivo, Mottolino, Santa Cristina Valgardena e Bassano del Grappa), di cui 5 con il simbolo del primato come Eddy Merckx.