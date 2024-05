Tumori l' oncologo Giampaolo Tortora lancia l’allarme | Sempre più pazienti tra i 15 e i 39 anni ma il cancro non è quello tipico dei giovani

(Di lunedì 27 maggio 2024)piùnegli under 40. Lo rivela, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma. "Oggi mi occupo molto frequentemente di casi di 40enni o ancora piùcon vari tipi didiversi.che non sono quelli tipici dei", a spi .

TUMORI, E’ ALLARME PER I GIOVANI SOTTO I 40 ANNI. L’ONCOLOGO, “AUMENTO C’E’, SERVE OSSERVATORIO” - tumori, E’ ALLARME PER I GIOVANI SOTTO I 40 ANNI. L’ONCOLOGO, “AUMENTO C’E’, SERVE OSSERVATORIO” - ROMA – “Oggi mi occupo molto frequentemente di casi di 40enni o ancora più giovani con vari tipi di tumori diversi. tumori che non sono quelli tipici dei giovani”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è G ... abruzzoweb

