Tulsa King 2 Sylvester Stallone svela una svolta fondamentale della trama

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con le riprese che procedono spedite,fa un po' di chiarezza sullanuova stagioneha rivelato un importante dettaglioseconda stagione di, che potrebbe influenzare in modo significativo il suo personaggio, Dwight "Il Generale" Manfredi, alle prese con i suoi continui problemi legali. Dopo aver scontato 25 anni di carcere per omicidio, il mafioso newyorkese è stato esiliato a. Tuttavia, il suo periodo come boss del crimine in Oklahoma potrebbe avere una durata piuttosto breve, dato che la prima stagione si è conclusa con il suo arresto da parte dell'agente dell'ATF Stacy Beale (Andrea Savage). In un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram,ha ….