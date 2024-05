Truffe online a Fermo | maxi raggiri - tre denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Tre soggetti pregiudicati sono stati identificati quali responsabili diben orchestrati ai danni di alcuni cittadini e denunciati dai carabinieri all’Autorità competente. Due i casi su cui hanno indagato i militari dell’Arma della stazione di Petritoli. Mediante analisi dei tabulati telefonici e documentazione bancaria, i carabinieri sono risaliti ad una 57enne pugliese, accertando che la stessa aveva acquistato on-line diversi utensili da giardinaggio pagati con la carta di credito di un’ignara vittima, per un totale di mille e 200 euro. Per lei è scattata la denuncia per frode informatica. Denunciata dagli stessi carabinieri, anche una giovane ventenne palermitana. La ragazza aveva messo in vendita sul sito ‘subito.