Truffa WhatsApp del Codice a 6 Cifre | Come Proteggere il Tuo Account

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma - Una nuova ondata di truffe suha riacceso l'allarme tra gli utenti: il raggiro dela 6, che consente ai criminali informatici di rubare i profili e i relativi gruppi. Il trucco è semplice ma efficace, e può compromettere la sicurezza del tuoin pochi istanti. L'Allarme Lainizia con un messaggio apparentemente innocuo inviato da uno dei tuoi contatti in rubrica: "Ciao, ti ho inviato unper sbaglio, potresti rimandarmelo?". Se rispondi fornendo il, itori rubano il tuo profilo. Ilin questione è quello dell'autenticazione a due fattori, fondamentale per la sicurezza del tuoe che non deve essere condiviso con nessuno. Il Meccanismo dellaIl processo sfrutta la funzione "cambia numero" di, che richiede undi verifica a 6inviato via SMS.

