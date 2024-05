Truffa sul Superbonus a Napoli sequestrati crediti per 93 milioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica partenopea, riguardoderivanti dalle agevolazioni previste in materia di, per oltre 93di euro, vantati da 7 persone giuridiche nella loro qualità di primi cessionari. Il provvedimento è stato emanato d’urgenza.

