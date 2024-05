Trovato un cadavere | appartiene a un uomo scomparso 10 anni fa

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono finalmente arrivati i risultati del test del Dna effettuato l’11 luglio del 2023 sui resti di una Castelnovo Sotto, vicino Reggio Emilia. Si tratta del corpo di Gaetano Impellizzeri, undi 47di Alcamo (Trapani), di professione agente di commercio operante nel settore automobilistico e in quello degli elettrodomestici,il 10 febbraio del 2014.Leggi anche: Svolta nel caso Unabomber, c’è il Dna dell’attentatore: “Estratto dall’analisi di vecchi reperti” Ipotesi omicidio: a che punto sono le indagini sulla morte di Gaetano Impellizzeri Gaetano Impellizzeri eranel nulla più di 10fa, dopo essere atterrato all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Da quel momento del suo caso si è occupata anche la trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una bambina appena nata, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato questa mattina tra gli scogli a Villa San Giovanni , in provincia di Reggio Calabria . La neonata , di cui non si conosce ancora l'etnia, era all'interno di una busta di plastica.

