Trovato morto nel sottopasso ipotesi caduta fatale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Falconara (Ancona), 27 maggio 2024 – Tragedia, oggi pomeriggio intorno alle 17, nelciclopedonale di via Baldelli, a Falconara. Un anziano di 82 anni è statoa terra, senza vita, in un lago di sangue. Dalle prime sommarie ricostruzioni, lì vicino è stata recuperata anche una bicicletta. Dunque, non si è esclude che fosse quella in possesso dell’uomo, che potrebbe essere caduto rovinosamente al suolo, per avere poi battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenute l’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e l’automedica della Croce Gialla di Falconara. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Falconara e i militari del radiomobile di Ancona.

