Trovato morto in auto procura apre un fascicolo per omicidio

(Di lunedì 27 maggio 2024) E' iscritto perildi indagine aperto dalladi Palermo dopo la morte di Angelo Onorato, l'imprenditore, marito dell'eurodeputata Francesca Donato,senza vita con una fascetta stretta al collo, nella suasabato scorso. I magistrati continuano a propendere per la tesi del suicidio, anche se il motivo del gesto è tutt'altro che chiaro. L'iscrizione perè un atto dovuto vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l'psia. I familiari dell'architetto continuano a ribadire però di non credere alla tesi del suicidio e a sostenere che l'uomo sia stato ucciso .

