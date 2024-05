Troppa frociaggine nei seminari? La clamorosa reazione dei vescovi alle parole del Papa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) "C'è già" nei. Queste lepronunciate daFrancesco durante l'incontro a porte chiuse per l'assemblea generale deiitaliani. La frase trapelata dopo l'ora e mezza di discussione fra Bergoglio e i presuli ha già generato profondo scandalo. Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, alcuniavrebbero confermato l'espressione usata dale avrebbero raccontato ladei presenti. Più che imbarazzo, si è assistito a qualche risata incredula. Le fonti del quotidiano hanno ricordato che l'italiano non è la lingua madre del Pontefice e non è la prima volta che quest'ultimo usa a sproposito qualche termine. Pareva quindi evidente a chi era nella stanza cheFrancesco non fosse consapevole di quanto risultasse offensiva quella parola nella nostra lingua.