Trofeo Bonfiglio - nuove stelle internazionali Usa e Australia arricchiscono l’albo d’oro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Stati Uniti ela loro presenza neldeglid’Italia juniores grazie ai successi di Kaylan Bigun ed Emerson Jones nella 64sima edizione delche ha chiuso i battenti sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa. Dopo Luke Jensen nel 1984, Jim Courier nel 1987, Ivan Baron nel 1990 e Nishesh Basavareddy nel 2022, è tocca a Kaylan Bigun sollevare al cielo la celebre coppa al centro dello storico campo Tribuna, dove ha dominato in appena 1h20’ il sorprendente coreano Jangihn Kim per 6/3, 6/3. Il 18enne mancino di Los Angeles, giunto nel capoluogo lombardo come numero 13 del mondo fra gli under 18, entrerà domani meritatamente nella top-10 per la prima volta in carriera.