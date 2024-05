Tribuna Politica tra commercio e mobilità | il confronto tra Ezio Deligios e Alberto Ribolla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo. . La quarta puntata del format di Bergamonews ospita altri due candidati alle amministrative di Bergamo per l’appuntamento dell’8 e del 9 di giugno. A raccontare le proposte politiche della loro coalizione e della loro lista sono due consiglieri comunali tutt’ora in carica, uniti anche dalla medesima professione, quella di commercialisti.in rappresentanza della Lista Gori per Carnevali e, ex parlamentare in quota alla Lega. Unche ha lasciato spazio ai due candidati per fare il punto della situazione e soprattutto per raccontare iniziative e proposte per i prossimi cinque anni in merito a svariati temi, con un focus particolare sule sulla viabilità. .