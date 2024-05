Triathlon l’Italia saluta la tappa di Cagliari delle World Series senza guizzi ma con una pesante carta olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024)manda in archivio ladi, terzo appuntamento2024,risultati eclatanti nello specifico, ma con un traguardo davvero importante a livello complessivo. Dopo aver già qualificato la staffetta, infatti, la nostra squadra ottiene ufficialmente anche il terzo pass femminile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nello specifico, sotto i Cinque Cerchi vedremo in azione tre tra Ilaria Zane, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Alice Betto. Per la seconda Olimpiade consecutiva, quindi, schiererà 5 atleti complessivamente (3 donne e 2 uomini). La conferma che ilitaliano è ormai un punto di riferimento globale, sempre più vicino ai colossi storici. Tornando allaWTS del Poetto, nel comparto femminile abbiamo visto Verena Steinhauser chiudere in 13esima posizione con riscontri positivi: “Era la giornata che ci voleva, arrivo da un periodo difficile e la gara in casa vale doppio per me.