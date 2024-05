Treviolo arriva il Cie-IDay | alla scoperta dell’identità digitale e del domicilio digitale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo il successo dei numerosi Spid Day e del Pec Day, le giornate dedicate al rilascio di SPID e di indirizzi di posta elettronica certificata, il Comune die l’Associazione Cittadinanzaorganizzano una serata gratuita dedicata all’utilizzo della CIE (Carta d’Identità Elettronica) e deltramite PEC. L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio, dalle 20.30, presso la sala consiliare del Comune di(via Roma 43, ingresso dal cortile sul retro, secondo piano). Il programma dell’incontro, realizzato all’interno del bando DeSI (SOCIALE INCLUSIVO) e con il contributo di Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede un momento introduttivo in cui verranno spiegati i cinque pilastri della cittadinanza: identità, firma elettronica, pagamenti elettronici e app dei servizi pubblici.

