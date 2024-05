Trenzano sotto choc | Matilde muore sulla moto avuta in regalo per i 18 anni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era lache sognava. Nel giorno del suo 18esimo compleanno, il sogno si realizza. Ilpiù bello, più desiderato, quello che, purtroppo, segnerà irrimediabilmente il suo destino. E’ morta su quellaAgnesi. La tragedia è avvenuta a Comezzano-Cizzago, in provincia di Brescia, un mese dopo il compleanno. La 18enne di, nel bresciano, era andata dagli zii per un saluto. Profittando della bella giornata di sole, era salitasua 125 e aveva raggiunto la cascina dei parenti. Dopo le 20,strada del ritorno, è finita in un fosso dopo una curva. I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente hanno potuto solo constatare che per la studentessa dell’istituto aeronautico di Bergamo nulla era più possibile fare.

