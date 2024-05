Trasferta da Incubo a Catania | Minacce al Pubblico e Giocatore Ferito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024)- Indignazione e tristezza dopo il pomeriggio alo scorso sabato. La squadra bianco-azzurra era impegnata nella semifinale playoff del campionato di Serie B contro i Muri Antichi. È stato durante e dopo la partita che sostenitori e membri della squadra siciliana si sono resi protagonisti di una serie di atti inqualificabili, ricorrendo ad aggressioni verbali e fisiche sia contro i presenti del Pescara in tribuna, sia contro i giocatori in vasca. Stefania Scolta, Presidentessa del Pescara Nuoto e Pallanuoto, racconta il pomeriggio di grande amarezza umana, precedente ogni delusione sportiva. "Già in tribuna, sia la dirigenza che i tifosi del Pescara, per lo più genitori dei giocatori, sono stati oggetto di continui insulti e, al punto da essere invitati in modo sgarbato a lasciare lo spazio," ricostruisce.