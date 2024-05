Tragico incidente tra tir | due camionisti morti dopo scontro frontale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un terribilestradale si è verificato alle prime ore del mattino di lunedì 27 maggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Duesonounosulla Strada Regionale 11, all’altezza di Rovizza, al confine con Sirmione tra il Veneto e la Provincia di Trento.Leggi anche: Marco Filomeno, chi era il 30enne morto a Roma in moto: ex barman in locali vip La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, il tremendo impatto è avvenuto intorno alle 7.10. Oltre ai due camion è rimasta coinvolta anche un’auto, il cui conducente però è rimasto illeso. Sul luogo dell’sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. I duesono deceduti sul posto, mentre altre due persone sono state portate in codice verde all’ospedale di Peschiera del Garda.